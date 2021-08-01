В Совфеде прокомментировали заявление Лашета о «Северном потоке – 2»

Кандидат в канцлеры Германии, сопредседатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет сделал свое заявление о трубопроводе «Северный поток – 2» специально для настроенной против России польской аудитории. Такое мнение в воскресенье, 1 августа, выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее в этот день Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что суверенитет и безопасность Украины по-прежнему остаются одним из важных приоритетов внешней политики ФРГ. Он также отметил, что американо-германское соглашение по СП-2 дает ФРГ инструмент, с помощью которого можно будет «привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия».

«Надо понимать контекст, в котором была озвучена данная позиция, а именно интервью польской газете. Аудитория соответствующая, жестко антироссийская, отсюда и тональность комментария. В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил вице-спикер СФ, пока Украина не использует трубопровод в качестве инструмента энергетического оружия, тема транзита газа будет оставаться в экономической, а не политической плоскости.

«И определяться она будет только двумя факторами — объемы европейских закупок российского газа, обуславливающие необходимость транзита, и техническое состояние украинской части трубопровода, определяющее его конкурентоспособность», — заключил Косачев.

Ранее, 26 июля, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Россия использует газ как геополитическое оружие против Украины и Евросоюза. Доказательством этого якобы является недавнее заявление «Газпрома» о том, что продолжение транзита через Украину ставится в зависимость от приобретения компаниями ЕС дополнительных объемов газа у «Газпрома» по новым контрактам.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принимать меры по поддержке европейского энергорынка вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.