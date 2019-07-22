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В Совфеде прокомментировали заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе

22 июля 2019, 19:39  •  72 • Украина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о том, что украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
 
РИА Новости
 

«Это политически мотивированное заявление», — сказал Клинцевич.

По его словам, Москва, предоставляя жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик право на получение российского гражданства в упрощённом порядке, руководствуется в первую очередь интересами этого населения.

В свою очередь, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с газетой «Известия» отметила, что в Минских соглашениях нет положений о гражданстве.

«Любое государство может предоставлять своё гражданство как людям с иностранным гражданством, так и людям без гражданства», — уточнила она.

Ранее в Госдуме оценили заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе.

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