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В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу
05 декабря 2019, 18:09 • 90 • Украина
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
РИА Новости
«Я думаю, что это очень неконструктивное заявление в преддверии саммита. Потому что строить стену — это замораживать конфликт на многие годы. Причём я не уверен, что (это. — RT) будет в пользу Киева. Потому что Донбасс всё-таки очень крупный промышленный регион... и вряд ли он будет жить в состоянии некоей изоляции. Скорее всего, если Украина предложит такой вариант, у Донбасса могут появиться другие мысли, как развиваться дальше», — пояснил сенатор.
Джабаров высказал мнение, что это в итоге может привести к отделению Донбасса от Украины.
«Мы за целостную Украину. Я надеюсь, что всё-таки господин Ермак выражает свою личную точку зрения, а не официальную точку зрения президента Зеленского», — заключил парламентарий.
Ранее помощник Зеленского рассказал о плане Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите, который заключается в изоляции Донбасса.
Как отметил Ермак, если Украина не увидит готовности к мирному процессу и исполнению минских договорённостей, с чётко определённым сроком, то тогда будет «не в фигуральном плане строить стену и жить дальше».
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