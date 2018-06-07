Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Будто расследование никогда не проводилось»: в РФ ответили Нидерландам на призн...
«Политический акт»: почему протест Украины против производства в России самолёто...
Прямая линия с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года: онлайн-трансляция выступлени...
«Под лицемерными лозунгами»: зачем русский язык выдавливают с постсоветского про...
Главная / Украина

В Совфеде прокомментировали заявление экс-генсека НАТО о военных способностях России

07 июня 2018, 12:54  •  71 • Украина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о военных способностях России.
 
© РИА Новости
 

По словам сенатора, если объективно оценивать боевые возможности российских Вооружённых сил, то можно констатировать, что их уровень техники, снаряжения и подготовки значительно превышает украинский.

«Тем не менее, заявление Расмуссена носит провокационный характер», — сказал Клинцевич.

По его словам, Россия абсолютно самодостаточна с точки зрения территории и материальных ресурсов, а также хочет жить в мире со своими соседями, особенно с братьями-украинцами.

В апреле старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в беседе с НСН прокомментировал готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
07 июня 2018, 09:39
Режиссёр Делиев поделился воспоминаниями о Муратовой
06 июня 2018, 23:54
«Политический акт»: почему протест Украины против производства в России самолётов Ан-124 не имеет смысла
06 июня 2018, 14:09
Швейцария планирует усовершенствовать психиатрическую помощь на Украине

06 июня 2018, 18:54
Совбез ООН принял заявление в поддержку урегулирования конфликта на Украине
06 июня 2018, 14:09
В МИД России заявили об отсутствии официального обращения от Украины по обмену арестованными
06 июня 2018, 20:39
Глава Минфина Украины прокомментировал свою возможную отставку
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 июня 2018, 20:24
«Порошенко лично дал приказ уничтожить «Боинг», - заявил экс-депутат Верховной Рады Украины
03 июня 2018, 08:24
Самое обидное и неприятное: Россия никому не диктует
01 июня 2018, 10:24
Шок и отвращение: Как мир реагирует на инсценировку гибели Бабченко
02 июня 2018, 06:24
Блеф японского премьера утомил соотечественников
05 июня 2018, 05:54
Кто остановит поток патриофантастической бредятины в России?
02 июня 2018, 02:55
«Живёт без связи в кишлаке»: МИД РФ проверяет информацию о найденном спустя 30 лет в Афганистане советском лётчике
01 июня 2018, 18:54
Летчик, пропавший без вести 30 лет назад в Афганистане, нашелся и хочет вернуться на Родину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.