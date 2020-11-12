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В Совфеде прокомментировали выделение денег на допвыплаты малообеспеченным семьям

12 ноября 2020, 20:20  •  79 • Политика
Решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет является хорошей поддержкой для тех семей, в которых есть маленькие дети и мамы, как правило, не работают. Такое мнение высказала в четверг, 12 ноября, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Она отметила, что решение о выплате пособий малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет уже действует.
«Почему касается этой категории? Потому что мы знаем, что в наиболее сложном материальном положении оказываются семьи с детьми. И если (детям. — Ред.) до трех лет предусмотрены достаточно серьезные ежемесячные выплаты, то семьи, где есть ребенок от трех до семи лет и мама не работает, как правило, они в достаточно трудном материальном положении», — сказала сенатор в беседе с RT.
По словам Бибиковой, учитывая нынешнюю ситуацию и то, что некоторые граждане потеряли рабочие места или не смогли трудоустроиться, а также тот факт, что, имея детей, многие мамы не работают, это «очень правильное и важное решение».
Ранее в этот же день сообщалось, что правительство России дополнительно направит 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Таким образом, общая сумма выплаты нуждающимся семьям в 2020 году превысит 123 млрд рублей, уточняет агентство городских новостей «Москва». По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, средства будут выделены на более чем 4 млн детей.

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