В Совфеде прокомментировали выделение денег на допвыплаты малообеспеченным семьям

Решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет является хорошей поддержкой для тех семей, в которых есть маленькие дети и мамы, как правило, не работают. Такое мнение высказала в четверг, 12 ноября, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она отметила, что решение о выплате пособий малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет уже действует.

«Почему касается этой категории? Потому что мы знаем, что в наиболее сложном материальном положении оказываются семьи с детьми. И если (детям. — Ред.) до трех лет предусмотрены достаточно серьезные ежемесячные выплаты, то семьи, где есть ребенок от трех до семи лет и мама не работает, как правило, они в достаточно трудном материальном положении», — сказала сенатор в беседе с RT.

По словам Бибиковой, учитывая нынешнюю ситуацию и то, что некоторые граждане потеряли рабочие места или не смогли трудоустроиться, а также тот факт, что, имея детей, многие мамы не работают, это «очень правильное и важное решение».

Ранее в этот же день сообщалось, что правительство России дополнительно направит 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Таким образом, общая сумма выплаты нуждающимся семьям в 2020 году превысит 123 млрд рублей, уточняет агентство городских новостей «Москва». По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, средства будут выделены на более чем 4 млн детей.