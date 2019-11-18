В Совфеде прокомментировали возврат Украине трёх задержанных кораблей

Сенатор от города Севастополя, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева в беседе с НСН прокомментировала возврат Украине трёх судов, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По её словам, таким образом Киев и Москва показали свое умение договариваться.

«То, что были отведены войска на юго-востоке Украины, и то, что происходит сегодня, — возвращение украинских кораблей, которые год назад были задержаны в Керченском проливе, говорит о возможности договариваться и необходимости этого процесса», — подчеркнула Алтабаева.

Ранее сообщалось, что Россия в нейтральных водах Чёрного моря передала Украине три украинских военных корабля.

В ноябре 2018 года три украинских военных корабля вместе с 24 моряками были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе.