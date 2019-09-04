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В Совфеде прокомментировали возможное продление санкций ЕС
04 сентября 2019, 23:09 • 64 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что государства — члены ЕС согласовали продление санкций в отношении России.
РИА Новости
«Любые санкции — это плохо, но для нас это уже не является ни новостью, ни какой-то проблемой. Мы предсказуемо понимаем, что эти санкции будут. Продлевают — значит, так тому и быть. При всём своём несогласии с санкционной политикой мы понимаем, что нам придётся жить с этими санкциями, ничего нового для нас не происходит в этой ситуации», — пояснил Морозов.
Комментируя заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который также заявил о продлении санкций ЕС, сенатор отметил, что у политика сегодня мало поводов для радости, поэтому, как подчеркнул Морозов, «пускай радуется хотя бы этому».
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.
Позднее Порошенко также заявил, что в ЕС согласовали продление санкций в отношении России.
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