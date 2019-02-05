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В Совфеде прокомментировали возбуждение дела против Медведчука на Украине

05 февраля 2019, 19:24  •  115 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение Генпрокуратуры Украины возбудить уголовное дело против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
 
Reuters
 

«Действия киевских властей понятны, потому что суть их действий сводится к тотальному запугиванию простого народа и верхушки украинского сообщества, против которых принимаются репрессивные меры, связанные с возбуждением уголовных дел. В данном случае Медведчука обвиняют в призыве к нарушению территориальной целостности Украины, в госизмене», — считает Цеков.

Парламентарий отметил, что Медведчук совершенно прав в своих оценках украинской действительности. Кроме того, он считает, что уголовное дело не имеет никаких перспектив.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука.

Дело возбудили по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена».

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