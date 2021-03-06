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В Совфеде прокомментировали вопли Украины по "Северному потоку - 2"

06 марта 2021, 17:40  •  169 • Политика
Jens Büttner/www.globallookpress.com
Вашингтон не руководствуется интересами Киева при принятии подобных решений, считает сенатор
Соединенные Штаты не смогут остановить строительство "Северного потока – 2". Как объяснил сенатор от Крыма Сергей Цеков, Белый дом не пойдет на очередные санкционные меры, так как не решится на рестрикции, угрожающие европейской экономике.
Ранее замглавы офиса Зеленского Юлия Свириденко выступила с призывом к Соединенным Штатам принять очередной санкционный пакет, направленный на срыв строительства газовой магистрали.
Во время выступления на видеоконференции Атлантического совета украинская чиновница отметила, что Киев будет весьма признателен Белому дому за ограничения против проекта, так как его срыв является для украинской стороны вопросом критической важности.
Позднее заявление Свириденко прокомментировал российский сенатор, отметивший, что санкции в отношении "Северного потока – 2" затрагивают не только саму Германию, но и остальные европейские государства, чьи кампании проявляют заинтересованность в прямых поставках топлива.
"В Европе понимают, что это дешевле и надежнее, чем газ через Украину", – заявил Цеков в интервью РИА "Новости".
Сенатор также сообщил, что Штаты не станут действовать во вред экономике Европы. Уже сейчас Белый дом находится в затруднительной ситуации – администрация приняла бесчисленное количество мер против участников проекта, а результатов так и не увидела.
Ранее американский сенатор Тед Круз, представитель республиканской партии, призвал Байдена к расширению санкций против "трубопровода Путина".

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