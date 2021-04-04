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В Совфеде прокомментировали «ультиматум» Кравчука по Донбассу

04 апреля 2021, 13:45  •  396 • Политика
Требование главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука об исключении из переговоров представителя ДНР может выражать лишь личную позицию политика, заявил 4 апреля сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Парламентарий указал, что каждая сторона переговоров сама определяет состав своей делегации, а Кравчук как участник переговорного процесса не должен был выносить данный вопрос на публику.
Также сенатор выразил уверенность, что подобные решения украинская сторона принимает самостоятельно, а не из-за давления извне.
«Украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины», — цитирует его «РИА Новости».
Цеков допустил, что Кравчуку могло не понравиться какое-либо высказывание представителя ДНР.
Накануне Кравчук потребовал не допускать на переговоры представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. С соответствующим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.
По его словам, если Пирогову не исключат, украинская делегация без объяснения причин покинет переговоры.
В середине марта, подводя итоги очередной встречи контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, полпред России Борис Грызлов заявил, что заседание было сорвано. По его словам, украинская сторона уже на протяжении семи лет уклоняется от выполнения своих обязательств по прямому диалогу с самопровозглашенными республиками.
Ситуация в Донбассе начала ухудшаться с февраля. Участились провокации со стороны украинских военных и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, 3 апреля известно, что украинские силовики обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). При этом они впервые с 27 июля 2020 года они применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские орудия.
Кроме того, в ДНР сообщили о гибели пятилетнего ребенка в результате обстрела окраины Донецка. Также в результате произошедшего была ранена 67-летняя женщина.
Комментируя произошедшее, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что Запад игнорирует преступления киевского режима, в очередной раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. Вопросы урегулирования обсуждаются в рамках трехсторонней группы в Минске и в нормандском формате.

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