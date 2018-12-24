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В Совфеде прокомментировали сообщения о разгроме пансионата украинскими военными
24 декабря 2018, 17:09 • 73 • Украина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что украинские военнослужащие разгромили пансионат на границе с Крымом.
Reuters
Ранее сообщалось, что украинские военные, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ, пришли на базу 30 ноября. Они заявили, что будут там проживать в связи с введением в стране военного положения.
По словам сенатора, в военном положении нет никакого смысла и это не более чем политические амбиции президента Украины Петра Порошенко.
«Он пытается создать напряжённую ситуацию и соответствующий информационный фон вокруг Украины и России», — считает Клинцевич.
Со своей стороны, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Nation News заявил, что из-за введения военного положения у военных развязаны руки и подобные сообщения о разгромах будут появляться всё чаще.
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