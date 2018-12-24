В Совфеде прокомментировали сообщения о разгроме пансионата украинскими военными

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что украинские военнослужащие разгромили пансионат на границе с Крымом.

Ранее сообщалось, что украинские военные, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ, пришли на базу 30 ноября. Они заявили, что будут там проживать в связи с введением в стране военного положения.

По словам сенатора, в военном положении нет никакого смысла и это не более чем политические амбиции президента Украины Петра Порошенко.

«Он пытается создать напряжённую ситуацию и соответствующий информационный фон вокруг Украины и России», — считает Клинцевич.

Со своей стороны, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Nation News заявил, что из-за введения военного положения у военных развязаны руки и подобные сообщения о разгромах будут появляться всё чаще.