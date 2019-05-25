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В Совфеде прокомментировали слова Зеленского об освобождении украинских моряков
25 мая 2019, 17:24 • 16 • Украина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия в случае выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков может «сделать шаг к разблокированию переговоров».
© sf_press / Flickr
«Я думаю, что решение трибунала полностью дискредитирует Зеленского. По сути, произошло нарушение российского закона. Моряки находятся в заключении из-за того, что в отношении них возбуждено уголовное дело и ведётся расследование. До суда они территорию России однозначно не покинут», — сказал сенатор.
Джабаров подчеркнул, что считает недопустимым вмешательство Международного трибунала во внутренние дела России.
«Что касается заявления господина Зеленского, с Россией нельзя говорить языком шантажа. Это не очень хорошая тенденция. Переговоры с Россией украинская сторона может и не начинать, если выставляет какие-то условия. Но именно Киев заинтересован в улучшении отношений с Москвой. Зеленский действует неправильно, недопустимо так общаться со своим ближайшим соседом», — сказал он.
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы.
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