|
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о стандартах НАТО в ВСУ
26 июня 2019, 16:24 • 40 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в деятельность Вооружённых сил Украины.
Reuters
«Я думаю, что скорее всего, ничего не получится. Никто не собирается принимать Украину в НАТО... А поведение украинских депутатов в ПАСЕ показывает, что Европа очень разочарована своим украинским проектом», — считает он.
По словам сенатора, для того, чтобы переходить на стандарты альянса, надо полностью перевооружать украинскую армию.
«Она вооружена советским оружием, ракетами и танками. А перевооружение, для страны, которая обременена долгами перед МВФ — непосильная ноша», — сказал Джабаров.
Ранее Зеленский заявил, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов НАТО в деятельности Вооружённых сил Украины.
Зеленский отметил, что эта работа не должна быть «имитацией». По его словам, это должны быть реальные шаги в реформировании армии согласно стандартам НАТО.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 10:24
|
24 июня 2019, 09:24
|
25 июня 2019, 08:09
|
21 июня 2019, 22:39
|
23 июня 2019, 13:54
|
20 июня 2019, 07:54
|
26 июня 2019, 10:09