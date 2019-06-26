В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о стандартах НАТО в ВСУ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в деятельность Вооружённых сил Украины.

«Я думаю, что скорее всего, ничего не получится. Никто не собирается принимать Украину в НАТО... А поведение украинских депутатов в ПАСЕ показывает, что Европа очень разочарована своим украинским проектом», — считает он.

По словам сенатора, для того, чтобы переходить на стандарты альянса, надо полностью перевооружать украинскую армию.

«Она вооружена советским оружием, ракетами и танками. А перевооружение, для страны, которая обременена долгами перед МВФ — непосильная ноша», — сказал Джабаров.

Ранее Зеленский заявил, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов НАТО в деятельности Вооружённых сил Украины.

Зеленский отметил, что эта работа не должна быть «имитацией». По его словам, это должны быть реальные шаги в реформировании армии согласно стандартам НАТО.