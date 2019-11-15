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В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о КПП на границе с Крымом

15 ноября 2019, 23:39  •  92 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о важности открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
 
РИА Новости
 

Президент объяснил важность тем, что данные КПВВ — «первое, что видят граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут на Украину».

«Надо отметить, что воссоединение полуострова и России произошло посредством референдума, после волеизъявления граждан», — сказал он.

По словам сенатора, «большинство граждан страны понимает, что Крым никогда не вернётся в состав Украины».

«Украинцы считают, что Россия — дружественная страна, и желают восстановления нормальных отношений двух стран. Само же по себе открытие КПП полезно. Они необходимы тем, кто приезжает в Крым и выезжает из него. Раньше эти контрольно-пропускные пункты производили удручающее впечатление. Если бы президент говорил в первую очередь об удобстве, это было бы нормально. Сейчас же его риторика выглядит странно», — заключил Цеков.

Ранее Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.

По словам украинского лидера, «очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными», так как «это фактически витрина» Украины, которая «наглядно демонстрирует: Украина — это круто, безопасно, человечно».

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