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В Совфеде прокомментировали слова вице-премьера Украины о России
10 ноября 2019, 13:24 • 64 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украине надо научиться жить рядом с Россией.
РИА Новости
«Думаю, что в данном заявлении Кулебы есть элемент лукавства. Украинский вице-премьер прекрасно понимает, что дело не в географии. Суть в том, что Россия и Украина столетия составляли одно государство. Это абсолютно близкие по духу народы, входящие в русский мир. Не надо «учиться жить рядом с Россией». Необходимо делать это дружно», — сказал сенатор.
По словам Джабарова, если Киев будет вести конструктивную политику в отношении Москвы, все его проблемы исчезнут сами собой, а «чем раньше украинские политики это поймут, тем лучше будет для их народа».
Ранее Кулеба заявил, что Украине надо научиться жить рядом с Россией.
Украинский вице-премьер отметил, что Киев стал «заложником географии».
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