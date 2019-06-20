Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жёсткий индекс: правительство приняло постановление против необоснованного роста...
Участники контактной группы обсудили подготовку "хлебного перемирия"
Дорого и Унизительно. Польша купила газ в США (Руслан Осташко)
Сфальсифицированы: В МИД России ответили на материалы по делу МН17
Главная / Украина

В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым

20 июня 2019, 01:09  •  62 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
 
РИА Новости
 

«Порошенко уже не президент, он может говорить что угодно. Он не является гарантом украинской Конституции, поэтому может позволить себе любые высказывания», — сказал Джабаров.

Как отметил сенатор, вопрос по Крыму был закрыт в 2014 году.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
19 июня 2019, 21:54
«Данные РФ игнорируются»: в России назвали голословными обвинения со стороны ССГ по делу MH17
19 июня 2019, 21:54
Зеленский о здании АП: я здесь с ума сойду
19 июня 2019, 15:24
СБУ предъявила подозрения четырём гражданам в рамках дела MH17
19 июня 2019, 08:54
Вышинский считает, что его дело позорит Украину
20 июня 2019, 01:09
Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом»
19 июня 2019, 15:24
Политолог прокомментировал заявление следствия по делу о крушении MH17
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июня 2019, 01:24
"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в...
20 июня 2019, 01:09
Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом»
20 июня 2019, 01:24
Жириновский против "предателей русского народа": Как русские в своей стране...
20 июня 2019, 01:24
"У нас было бы на 20 млн граждан больше": Жириновский оценил, сколько потер...
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2019, 05:54
Грузию, ставшую "перевалочным пунктом" по дороге в Афганистан, уничтожат, как Помпеи - журналист
15 июня 2019, 00:54
«Вышел за рамки»: на Украине признали неконституционными действия Порошенко по созданию регулятора в энергетике
15 июня 2019, 15:39
Филарет о Порошенко: он служит дьяволу!
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
13 июня 2019, 10:09
Зеленского короновали? ВСУ бросили против ополченцев в Донбассе "королевских пехотинцев"
13 июня 2019, 06:54
"Просто "прокатили" Зеленского": Военные и экономблок бунтуют против новой власти Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.