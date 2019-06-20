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В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым
20 июня 2019, 01:09 • 62 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
РИА Новости
«Порошенко уже не президент, он может говорить что угодно. Он не является гарантом украинской Конституции, поэтому может позволить себе любые высказывания», — сказал Джабаров.
Как отметил сенатор, вопрос по Крыму был закрыт в 2014 году.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова Порошенко.
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