В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

«Порошенко уже не президент, он может говорить что угодно. Он не является гарантом украинской Конституции, поэтому может позволить себе любые высказывания», — сказал Джабаров.

Как отметил сенатор, вопрос по Крыму был закрыт в 2014 году.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова Порошенко.