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В Совфеде прокомментировали слова Луценко о «третьей волне оккупации» со стороны России
26 декабря 2018, 14:39 • 155 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генпрокурора Юрия Луценко, который сказал, что инцидент в Керченском проливе якобы является «третьей волной оккупации» Украины.
РИА Новости
«Я не исключаю, что это попытка украинских властей любой ценой продлить военное положение или ввести новое», — заявил Джабаров.
По его словам, проблему нужно искать в самих себе, а не в соседях. Как отметил Джабаров, Луценко — известный мастер провокаций.
Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT заявление Луценко.
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