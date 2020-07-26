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В Совфеде прокомментировали слова Климкина о Крыме и проблемах для России

26 июля 2020, 03:05  •  29 • Политика
Крымский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину необходимо публично извиниться за свою работу в прошлом, а не призывать создавать проблемы России из-за Крыма.
Она подчеркнула, что во время руководства украинским внешнеполитическим ведомством Климкину следовало укреплять его, а не дестабилизировать ситуацию, «упорно роя яму», которая в результате привела к провалу в политическую пропасть режима бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«Господину Климкину необходимо публично покаяться (за свои действия. — Ред.), а не делать заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации», — заявила Ковитиди в беседе с RT в субботу, 25 июля.
Ранее в этот же день Климкин на своей странице в Facebook предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России». Он заявил о наступлении «крымских дней» и провел параллель между подписанием декларации Уэллеса, согласно которой США 80 лет назад не признали вхождение прибалтийских республик в СССР, и американской декларацией от 2018 года о непризнании Крыма частью РФ.
По мнению Климкина, Литва, Латвия и Эстония долгое время верили, что покинут Советский Союз, и в 1990-х сделали это. Как на это повлияла американская декларация, он не уточнил, однако заверил, что Украину США тоже поддерживают.
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Климкин «сильно погорячился» с подобными заявлениями.
Бальбек отметил, что в России давно привыкли к негативным комментариям со стороны Запада. При этом Крым обеспечен всем необходимым наравне с остальными регионами страны.

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