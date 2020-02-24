В Совфеде прокомментировали слова Дуды об «агрессии России» на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление польского лидера Анджея Дуды, который назвал Россию «агрессором на Украине».

Морозов напомнил, что единственным путём разрешения конфликта на Украине является выполнение всех пунктов Минских соглашений и формулы Штайнмайера.

«Там есть конкретные, связанные друг с другом пункты, которые могут быть последовательно реализованы. Несмотря на то что мы являемся членами нормандского формата, мы не являемся стороной Минских соглашений. От нас не зависит то, как они будут выполняться, как будет выполняться формула Штайнмайера», — заявил сенатор.

По его словам, попытки обойти выполнение Минских соглашений и формулы Штайнмайера чреваты продолжением конфликта на Украине.

«И украинские власти, и поляки, и прибалты... опровергают эту формулу, говорят о том, что нужно искать какой-то другой формат, что Минские соглашения и формула Штайнмайера уже не работают. То есть они фактически провоцируют продолжение вот этого бесконечного конфликта, который длится уже более пяти лет», — добавил Морозов.

Сенатор также заметил, что обвинения в «оккупации» Россией Крыма несостоятельны, так как присоединение полуострова является результатом волеизъявления его жителей.

Ранее Дуда заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.

По его словам, российская сторона «оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска».

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта и выступает за скорейшее разрешение кризиса на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.