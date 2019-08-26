Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Некоторые западные страны “выпрыгивают и начинают жестикулировать”: Представител...
А для тех я москаль
Стив Джобс всех обманул - он жив и скрывается? Создатель Apple поставил на уши с...
Глава МИД Анголы привез послание Путину и обсудил с Лавровым диалог в разных сфе...
Главная / Украина

В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «сдерживании» России

26 августа 2019, 21:24  •  90 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы комитета Верховной рады по международным делам Анны Гопко о том, что миссия Киева состоит в сдерживании России.
 
РИА Новости
 

«Вместо того чтобы искать пути взаимодействия между парламентами, комитетами, она... пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — заявил сенатор.

Джабаров отметил несоответствие слов украинского депутата о миссии страны с текущей внутриполитической повесткой.

«Миссия Украины в том, чтобы окончательно не развалить страну, которая находится в состоянии гражданской войны между юго-востоком и остальной частью Украины», — добавил политик.

Ранее Гопко заявила, что миссия Украины состоит в сдерживании агрессии России на «европейскую цивилизацию».

По словам парламентария, она мечтает увидеть, как в России «по примеру Украины» начнётся декоммунизация и снос памятников Иосифу Сталину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
26 августа 2019, 21:24
На Украине обвинили партию Зеленского в узурпации власти в Раде
26 августа 2019, 18:09
В партии Порошенко рассказали о составе будущей коалиции в Раде
26 августа 2019, 14:54
Порошенко назвал «формулу независимости» Украины
26 августа 2019, 21:24
В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады о «сдерживании» России
26 августа 2019, 11:39
Порошенко вновь пообещал поднять флаг Украины над Донецком
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2019, 08:39
"Сторонний наблюдатель": В России осадили Осло после заявления о Севморпути
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носител...
26 августа 2019, 11:54
Ни одна страна не признала независимость Украины. Ни одна – экс-президент Кравчук
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
23 августа 2019, 02:39
"Навальный всё?": Запад нашёл нового лидера оппозиции, которого "боится Путин"
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
22 августа 2019, 00:39
Президент Эстонии покусилась на российскую электроэнергию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.