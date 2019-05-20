В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду

Член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала заявление о роспуске украинского парламента, которое президент Украины Владимир Зеленский сделал во время инаугурации в зале Верховной рады.

«Господин Зеленский делает всё, чтобы минимизировать риски и не ухудшить текущую ситуацию для своей команды», — сказала сенатор.

По её мнению, работать с этим составом Рады Зеленскому не представляется возможным.

Со своей стороны, украинский политик Владимир Олейник в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что слова нового президента — пока лишь политическое заявление, поскольку нужно издать указ.

«И если указ будет сегодня или завтра, то можно предположить, что 21, 22 или 23 июля будут выборы», — отметил он.

Как добавил Олейник, партия Зеленского «Слуга народа» пока не готова к досрочным выборам, но в то же время у президента есть ресурс и реальный рейтинг.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление Зеленского.