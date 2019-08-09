В Совфеде прокомментировали решение Украины по поводу российского самолёта

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал новость, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.

«Это абсолютно гуманное решение украинских диспетчеров, потому что они понимали, что людям, которые были на этом борту, угрожает опасность. Разрешили нам пролёт», — заявил он.

Сенатор отметил, что приветствует этот шаг и считает необходимым поблагодарить диспетчеров, принявших такое решение.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта.

Украина разрешила российскому самолёту авиакомпании «Глобус», следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.