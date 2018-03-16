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В Совфеде прокомментировали решение Украины не пускать россиян в дипучреждения 18 марта
16 марта 2018, 18:54 • 73 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова главы украинского МВД Арсена Авакова, который заявил, что россиян не будут пускать в консульства и посольство России на Украине 18 марта для голосования на выборах президента.
© council. gov.ru/Global Look Press
«Это нарушение всех международных соглашений и договоров. Абсолютно глупая позиция, которая характеризует нынешнюю украинскую власть. Они совершенно не настроены на конструктивный диалог. О таком решении можно только сожалеть», — сказал Цеков.
Сенатор также добавил, что выборы в любом случае будут проведены.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что российских граждан не будут пускать в дипломатические учреждения для голосования на выборах президента России 18 марта.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя данное заявление Киева, рассказал, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на территории Украины в СБ ООН.
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