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В Совфеде прокомментировали решение Украины не пускать россиян в дипучреждения 18 марта

16 марта 2018, 18:54  •  73 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова главы украинского МВД Арсена Авакова, который заявил, что россиян не будут пускать в консульства и посольство России на Украине 18 марта для голосования на выборах президента.
 
© council. gov.ru/Global Look Press
 

«Это нарушение всех международных соглашений и договоров. Абсолютно глупая позиция, которая характеризует нынешнюю украинскую власть. Они совершенно не настроены на конструктивный диалог. О таком решении можно только сожалеть», — сказал Цеков.

Сенатор также добавил, что выборы в любом случае будут проведены.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что российских граждан не будут пускать в дипломатические учреждения для голосования на выборах президента России 18 марта.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя данное заявление Киева, рассказал, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на территории Украины в СБ ООН. 

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