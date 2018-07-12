В Совфеде прокомментировали решение Рады по «Укроборонпрому»

Сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Верховной рады освободить предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пеней компаниям из России.

По словам Клинцевича, международное право действует независимо от политической конъюнктуры и отвечать по контрактам придётся в полном объёме.

«Национальный парламент не может менять условия контракта, заключённого с соблюдением международных договорённостей о защите инвестиций», — отметил сенатор.

Он также сказал, что Киев создал прецедент, который должен заставить задуматься всех российских бизнесменов, торгующих с Украиной.

Ранее общественный и политический деятель Николай Стариков в беседе с Nation News оценил решение Верховной рады по «Укроборонпрому».