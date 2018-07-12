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В Совфеде прокомментировали решение Рады по «Укроборонпрому»
12 июля 2018, 21:24 • 85 • Украина
Сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Верховной рады освободить предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пеней компаниям из России.
РИА Новости
По словам Клинцевича, международное право действует независимо от политической конъюнктуры и отвечать по контрактам придётся в полном объёме.
«Национальный парламент не может менять условия контракта, заключённого с соблюдением международных договорённостей о защите инвестиций», — отметил сенатор.
Он также сказал, что Киев создал прецедент, который должен заставить задуматься всех российских бизнесменов, торгующих с Украиной.
Ранее общественный и политический деятель Николай Стариков в беседе с Nation News оценил решение Верховной рады по «Укроборонпрому».
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