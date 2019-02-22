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В Совфеде прокомментировали решение ЕСПЧ по запросу Украины

22 февраля 2019, 14:24  •  57 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT отказ Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворить запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе.
 
РИА Новости
 

«Мы в основном сталкиваемся с ситуациями, когда европейскими инстанциями принимаются решения в пользу Украины, поэтому это скорее является исключением из предыдущих практик», — сказал Цеков.

Парламентарий предположил, что в ЕСПЧ начинают наконец «осознавать правду о провокациях Украины в адрес России, ДНР и ЛНР». 

Цеков также отметил, что в настоящее время «всё крутится» вокруг предстоящих президентских выборов на Украине.

«Почти все решения Украины связаны с предстоящими выборами и работой на Порошенко, который пытается увеличить свой рейтинг. Заявления прежде всего направлены на внутреннего потребителя, то есть электорат, однако у народа они вызывают лишь иронию», — добавил Цеков.

Ранее Европейский суд по правам человека не удовлетворил запрос Киева по инциденту в Керченском проливе.

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