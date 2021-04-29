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В Совфеде прокомментировали прошедший в Киеве марш националистов

29 апреля 2021, 16:05  •  29 • Политика
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что прошедший «Марш вышиванок» в Киеве говорит о захвате националистами власти на Украине.
«Марш вышиванок» свидетельствует о том, что власть в Киеве захватывают националисты, сторонники [Степана] Бандеры», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 29 апреля.
По словам Джабарова, непонятно, почему Европа «стыдливо молчит» в данной ситуации, несмотря на появляющийся в Киеве «националистический режим».
Допуская подобные мероприятия, украинцы оскверняют память воинов, которые боролись с нацизмом, заключил он.
Ранее глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал недопустимым восхваление войск СС.
Шествие представителей радикальных и националистических организаций в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны прошло в Киеве в среду, 28 апреля, и собрало около 70 участников.
Участники шествия прошли по центру украинской столицы, а на мосту рядом с площадью Независимости повесили баннер, на котором изображены солдаты в нацистской форме. В ходе шествия участники пообещали воевать в России и «пройти по руинам Москвы».
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года и состояла из украинских добровольцев-националистов. Члены подразделения участвовали в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944 года они попытались сдержать наступление Красной армии в районе города Броды, однако были полностью разгромлены.
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