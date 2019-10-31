Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Превосходят существующие аналоги»: как Россия совершенствует средства биологиче...
Подъемом тарифов ЖКХ кабмин лишит пенсионеров "прибавки к пенсии": Соц...
Был кумиром даже на Западе: 90 лет со дня рождения Льва Яшина (БОРНАЯ СОЛЯНКА)
Суровая речь Кедми об АНТИСЕМИТАХ! Таким Якова Иосифовича не видели ДАВНО!
Главная / Украина

В Совфеде прокомментировали призыв обнулить взаимные газовые претензии России и Украины

31 октября 2019, 23:24  •  87 • Украина
Член Совфеда Сергей Цеков в беседе с Inforeactor прокомментировал призыв российского лидера Владимира Путина избавиться от взаимных претензий по газу между Украиной и Россией.
 
РИА Новости
 

«В первую очередь, это необходимый вариант для Украины. Киеву это нужно для того, чтобы снять все барьеры для достижений договорённостей не только по транзиту газа через Украину, но и по поставкам газа на Украину», — сказал Цеков.

По его словам, в настоящее время Украина переплачивает за газ, который идёт транзитом и возвращается как реверсный.

Ранее Путин назвал абсурдными споры арбитражного характера между сторонами.

4 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
31 октября 2019, 23:24
Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа
31 октября 2019, 00:39
«Стабилизация без прояснений невозможна»: Рада отказалась формировать комиссию по расследованию беспорядков в Одессе
31 октября 2019, 13:39
Зеленский назвал дату начала отвода сил в Петровском
31 октября 2019, 13:39
В Киеве заявили об отсутствии у олигархов возможности для шантажа
31 октября 2019, 20:09
Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
31 октября 2019, 16:54
В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 октября 2019, 23:39
НАТО заело: От России вновь требуют вернуть Крым и "вывести войска" из Донб...
31 октября 2019, 23:39
"Ребятам ужасно обидно": США потеряли интерес к Украине из-за Крыма - Сатан...
31 октября 2019, 23:39
Минприроды решило покончить с либерализмом в переработке отходов (Руслан Осташко)
31 октября 2019, 23:39
Был кумиром даже на Западе: 90 лет со дня рождения Льва Яшина (БОРНАЯ СОЛЯНКА)
31 октября 2019, 23:39
Роскосмос уволит всех "паразитов": Рогозин пообещал устроить чистку в госко...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2019, 14:24
Зеленский повлиял? Добровольцы в Донбассе сложили оружие
26 октября 2019, 00:39
Дания подписалась под строительством конкурента морского участка Baltic Pipe
28 октября 2019, 07:54
Батальоны просят крови
30 октября 2019, 08:39
ВШЭ: «Русский язык клоака, а Россия одичавшая страна» (Telegram. обзор)
26 октября 2019, 10:09
«Мисс Украина — 2019» ответила на вопрос о принадлежности Крыма
28 октября 2019, 04:39
Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы
25 октября 2019, 08:09
«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.