В Совфеде прокомментировали призыв обнулить взаимные газовые претензии России и Украины

Член Совфеда Сергей Цеков в беседе с Inforeactor прокомментировал призыв российского лидера Владимира Путина избавиться от взаимных претензий по газу между Украиной и Россией.

«В первую очередь, это необходимый вариант для Украины. Киеву это нужно для того, чтобы снять все барьеры для достижений договорённостей не только по транзиту газа через Украину, но и по поставкам газа на Украину», — сказал Цеков.

По его словам, в настоящее время Украина переплачивает за газ, который идёт транзитом и возвращается как реверсный.

Ранее Путин назвал абсурдными споры арбитражного характера между сторонами.

4 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.