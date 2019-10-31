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В Совфеде прокомментировали призыв обнулить взаимные газовые претензии России и Украины
31 октября 2019, 23:24 • 87 • Украина
Член Совфеда Сергей Цеков в беседе с Inforeactor прокомментировал призыв российского лидера Владимира Путина избавиться от взаимных претензий по газу между Украиной и Россией.
РИА Новости
«В первую очередь, это необходимый вариант для Украины. Киеву это нужно для того, чтобы снять все барьеры для достижений договорённостей не только по транзиту газа через Украину, но и по поставкам газа на Украину», — сказал Цеков.
По его словам, в настоящее время Украина переплачивает за газ, который идёт транзитом и возвращается как реверсный.
Ранее Путин назвал абсурдными споры арбитражного характера между сторонами.
4 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.
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