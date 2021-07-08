В Совфеде прокомментировали призыв Франции не признавать вакцину из РФ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал призывы госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к Евросоюзу не признавать произведенные Россией и Китаем вакцины от коронавируса.

«С моей точки зрения, его высказывание совершенно точно противоречит интересам граждан той же самой Франции и других государств Европейского союза, к которым оно, по идее, обращено. По моему глубокому убеждению, у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, не должно быть национальности, не должно быть гражданства, не должно быть государственной принадлежности — в том смысле, что они должны быть доступны всему международному сообществу в случае, естественно, подтверждения их действенности и наличия потребности в подобного рода препаратах», — заявил он в беседе с RT.

Сенатор подчеркнул, что, «если затягивается вопрос сертификации этих вакцин в определенных странах, то это затяжка обусловлена совершенно точно политическими, а не медицинскими причинами».

Он также отметил, что Россия неоднократно подтверждала свою готовность к широкому международному сотрудничеству по этому вопросу и к поставке вакцины за рубеж в необходимых количествах, чтобы в случае достижения соответствующих договорённостей передавать в третьи страны технологии по их производству.

Ранее в этот же день Клеман Бон призвал ЕС не признавать вакцины из РФ и Китая.

7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

19 мая директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил об имеющейся достоверной информации о том, что регистрация «Спутника V» в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза (ЕС). Он обратил внимание на то, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) тянет с регистрацией вакцины.

В начале марта ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». Месяцем ранее стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

22 марта президент России Владимир Путин указал на растущий интерес к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на умышленную дискредитацию вакцины и информационные вбросы. По его словам, заявления чиновников ЕС о «ненужности» препарата заставляют задуматься о том, что они отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан союза.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.