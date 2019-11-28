В Совфеде прокомментировали призыв четырёх стран по судоходству в Азовском море

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с НСН оценил требования Украины, Эстонии, Литвы и Швеции по судоходству в Азовском море.

По мнению сенатора, подобные заявления не имеют никакого отношения к реальности.

«Если по сути заявления, то никаких препятствий по Керченскому проливу как гражданских, так и военных судов нет. Просто надо это делать по установленным нормам. А установлены они были ещё до 2014 года, когда Крым ещё был в составе Украины», — подчеркнул Цеков.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».