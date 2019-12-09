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В Совфеде прокомментировали предстоящую встречу «нормандской четвёрки»
09 декабря 2019, 13:09 • 80 • Украина
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал предстоящую встречу «нормандской четвёрки» в Париже.
РИА Новости
По его мнению, успех переговоров будет зависеть от позиции, которую займёт президент Украины Владимир Зеленский.
«Я думаю, что рано давать какие-то прогнозы. Надо дождаться встречи и посмотреть, чем она закончится. Позиция России не жёсткая, она вполне справедливая. Если мы хотим, чтобы на юго-востоке воцарился мир, нужно, чтобы были исполнены Минские соглашения», — подчеркнул сенатор.
Он также отметил, что в случае попытки Украины придумать заранее неприемлемые для России условия переговоры будут обречены на провал.
Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдёт после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки».
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