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В Совфеде прокомментировали подготовку новых исков Киева против Москвы

04 февраля 2020, 10:24  •  64 • Украина
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о том, что страна рассматривает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
 
РИА Новости
 

«Украинская сторона немного заигралась с этими новыми исками. Видимо, их воодушевило, что некоторые ранние решения были явно ангажированы Западом и ничем не оправданы. Наверное, Киев думает, что так будет всегда», — сказал он.

По словам сенатора, украинская внешняя политика ведёт к тому, что «Россия может отказаться от неё как от торгово-экономического партнёра».

«Нельзя работать со страной, которая постоянно пытается хитрить и обманывать. Поведение Киева — путь в никуда. Понятно, что все эти иски будут длиться годами, я не уверен, что нынешнее правительство дождётся их разрешения в европейских судах», — считает Джабаров.

Ранее в украинском Минюсте заявили о том, что страна рассматривает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.

Глава министерства отметил, что в настоящее время идёт сбор доказательств и обоснований требований, ведутся попытки получить юридическую поддержку из-за рубежа.

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