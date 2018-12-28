В Совфеде прокомментировали планы Киева вновь пройти через Керченский пролив

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко о том, что Киев не оставит попыток пройти через Керченский пролив.

«Если украинские суда будут проходить Керченский пролив, руководствуясь действующей законодательной базой, то никто не будет чинить им никаких препятствий», — сказал Цеков.

По его словам, есть определённый порядок прохождения судов, обусловленный прежде всего сложностью преодоления вод пролива.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России. Впоследствии суда были задержаны, члены экипажа — арестованы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность новой провокации Украины в Керченском проливе.