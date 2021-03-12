Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Главная / Политика

В Совфеде прокомментировали планы Киева по «возвращению» Крыма

12 марта 2021, 16:40  •  159 • Политика
Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о планах по «возвращению» Крыма — очередное громкое заявление, выразил мнение член комитета Совета Федерации по международным делам от полуострова Сергей Цеков.
«Просто очередное громкое образное заявление. Которое, конечно, не приведет к возвращению Крыма на Украину. Прежде всего оно направлена на внутреннего, так сказать, слушателя. На граждан Украины, которые должны знать, что нынешнее руководство борется за возвращение полуострова в состав страны. Ну и для внешних хозяев Украины, которые должны понимать, что Украина по-прежнему проводит антироссийский курс и в связи с этим борется за возращение Крыма», — сказал он в пятницу, 12 марта, в беседе с RT.
По мнению сенатора, власти Украины и сами не знают, в чем заключается стратегия по «возвращению Крыма».
«То есть всё громко, и по-прежнему пусто, и по-прежнему во вред Украины. Для Украины самым полезным было бы признать справедливость и законность нахождения Крыма в составе России и улучшить с ней отношения. Вот это была бы важная стратегическая программа для Украины на будущее», — заключил политик.
Днем ранее Кулеба назвал принятую на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны стратегию «деоккупации» и реинтеграции Крыма исторической.
По его словам, одобренная стратегия — три кита возвращения Крыма: консолидация — «работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы»; синергия — «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь».
В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что работа Украины по возвращению региона — это сизифов труд. Так он прокомментировал заявление председателя комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсона, который накануне пообещал, что страна поможет Украине «вернуть» Крым.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец, в свою очередь, подчеркнул, что план Киева по Крыму, состоящий из «трех китов», ждет фиаско.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



159
Источник
Похожие новости
12 марта 2021, 04:45
"Честно признались": Герман Греф возглавил "бунт банкиров"
12 марта 2021, 10:15
"Нормандский формат" не при делах: Азаров назвал главного игрока в донбасской войне
12 марта 2021, 02:55
"Провокация в Крыму отвлечёт от удара по Донбассу": Баранец раскрыл манёвры Киева
12 марта 2021, 13:55
"Скажу кратко". Захарова одёрнула Минобороны Германии
12 марта 2021, 10:15
Трёх киевских "китов" разгадали в Крыму: Украинцы в опасности
12 марта 2021, 10:15
Сайт Кремля подвергся невозможным для России DDoS-атакам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
08 марта 2021, 19:10
Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.