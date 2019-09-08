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В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Зеленского

08 сентября 2019, 05:09  •  82 • Украина
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв положительно оценил переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, назвав их «добрым признаком».
 
РИА Новости
 

«Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновлённой украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее», — сообщил политик в Facebook.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами. 

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