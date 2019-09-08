В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Зеленского

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв положительно оценил переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, назвав их «добрым признаком».

«Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновлённой украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее», — сообщил политик в Facebook.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами.