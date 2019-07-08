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В Совфеде прокомментировали отмену телемоста Украины с Россией
08 июля 2019, 14:24 • 159 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение украинского телеканала NEWSONE отменить телемост с Россией из-за угроз физической расправы.
РИА Новости
«Телемост — хорошее и правильное предложение, необходимое прежде всего Киеву. Если бы на Украине действительно были свобода слова и желание слышать мнения представителей других государств, они обязательно согласились бы на проведение телемоста. Тем не менее у власти в стране находится фактически бывшая команда Порошенко — националисты, запугавшие всю страну», — считает сенатор.
Цеков отметил, что телеканал NEWSONE всегда объективно оценивал происходящее на Украине.
«Тем не менее те, кто дорвался до власти в стране, не хотят знать правду, не стремятся к миру и согласию. Телемост способствовал бы восстановлению диалога, прекращению конфликта. Так что реакция на него очень показательна», — сказал он.
Ранее телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз физической расправы.
Как отмечается, в ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а также прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.
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