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В Совфеде прокомментировали отказ Климкина участвовать в заседании СЕ

16 мая 2019, 22:09  •  92 • Украина
Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал отказ главы украинского МИД Павла Климкина посетить заседание министров в Совете Европы, которое проходит в Хельсинки.
 
Reuters
 

«Что касается отказа от поездки в Финляндию, то понятно, что, уходя, он решил ещё хлопнуть дверью, напомнить о себе таким демаршем», — заявил Джабаров.

По его словам, после вступления нового президента Украины в должность последует смена правительства, в том числе и отставка Климкина.

Сенатор выразил мнение, что вскоре после этого его и забудут.

Ранее министр иностранных дел Украины Климкин отменил свой визит в Хельсинки 17 мая из-за решения по России.

Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал решение главы МИД Украины.

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