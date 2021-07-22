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В Совфеде прокомментировали договоренности США и Германии по СП-2

22 июля 2021, 02:20  •  116 • Политика
Договоренности США и Германии по «Северному потоку — 2» говорят об очевидной заинтересованности Берлина в этом проекте. Об этом в среду, 21 июля, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«То, что Германия пошла на такую неравную сделку с США, подтверждает очевидную заинтересованность Германии в самом проекте, даже ценой определенных уступок в части собственного суверенитета», — написал сенатор на своей странице в Facebook.
Косачев отметил, что договоренность выглядит как сделка, навязанная более сильным партнером, то есть США, более слабому — Германии.
«Но только выглядит. На самом деле именно Германия не дрогнула и защитила свои интересы в проекте», — заключил Косачев.
Ранее в этот день советник американского госдепартамента Дерек Шолле сообщил, что США не стали вводить новые санкции против проекта «Северный поток — 2», так как считают ограничения неэффективными на данном этапе, когда трубопровод почти достроен.
В тот же день заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о том, что США и ФРГ достигли договоренностей по СП-2.
12 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг отметил, что строительные работы в рамках проекта «Северный поток — 2» могут завершиться уже в августе. При этом принять проект в эксплуатацию рассчитывают уже в нынешнем году.
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.
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