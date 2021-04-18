В Совфеде призвали ввести санкции против Чехии из-за высылки дипломатов

Кроме дипломатического ответа в отношении Чехии должны быть введены экономические санкции. Об этом 18 апреля заявил сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство», — цитирует Цекова «РИА Новости».

По его словам, отвечать надо жестко.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что никаких оснований для высылки дипломатов из Чехии нет. По его мнению, высылка дипломатов в странах ЕС напоминает «гонку за верность Вашингтону».

17 апреля стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Власти страны объяснили свое решение тем, что те якобы были определены как сотрудники российских спецслужб. При этом никаких доказательств этого представлено не было.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами.

Ситуации с российскими дипломатами предшествовало введение рестрикций США в отношении России. Президент США Джо Байден подписал 15 апреля указ о введении новых антироссийских санкций.

Кроме того, стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

МИД РФ в ответ 16 апреля объявил о контрмерах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах России прекратить работу некоторых фондов США, выслать из страны 10 американских дипломатов и объявить о внесении в санкционный список ряда чиновников из руководящих структур вашингтонской администрации.