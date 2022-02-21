В Совфеде призвали США извиниться за распространение слухов о «нападениях» в РФ

США следует извиниться и отозвать сотрудников своего посольства в Москве, которые причастны к распространению данных о якобы возможных «нападениях» в России, но духу не хватит. Такое мнение 21 февраля выразил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов.

«Нужно обязать американскую сторону предъявить доказательства или принести извинения», — сказал парламентарий.

Так он прокомментировал появившееся на официальном сайте диппредставительства США предупреждение для американцев, находящихся в России, о возможных нападениях в местах массового скопления людей. В публикации подчеркивалось, что наибольшую опасность представляют крупные города, как Москва и Санкт-Петербург, а также районы вдоль границы России с Украиной.

Климов подчеркнул, что если данных о реально готовящихся нападениях нет, то они должны определяться как заведомо распространяемый вымысел, что также преступно.

«Если в США не предъявят очевидные доказательства такого рода намерений, то трудно считать их непричастными к возможным преступным проявлениям на территории России. Поскольку укрывательство преступников либо сведений, имеющих значение для предотвращения преступлений, является преступлением», — добавил сенатор.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к посольству США с требованием объяснить информацию о небезопасной обстановке на территории России. При этом бывший посол США в РФ Майкл Макфол спустя день назвал «необычным» заявление американской стороны. По его словам, он не может припомнить подобных предупреждений.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у российских границ.