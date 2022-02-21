Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Главная / Политика

В Совфеде призвали США извиниться за распространение слухов о «нападениях» в РФ

21 февраля 2022, 15:15  •  77 • Политика
США следует извиниться и отозвать сотрудников своего посольства в Москве, которые причастны к распространению данных о якобы возможных «нападениях» в России, но духу не хватит. Такое мнение 21 февраля выразил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов.
«Нужно обязать американскую сторону предъявить доказательства или принести извинения», — сказал парламентарий.
Так он прокомментировал появившееся на официальном сайте диппредставительства США предупреждение для американцев, находящихся в России, о возможных нападениях в местах массового скопления людей. В публикации подчеркивалось, что наибольшую опасность представляют крупные города, как Москва и Санкт-Петербург, а также районы вдоль границы России с Украиной.
Климов подчеркнул, что если данных о реально готовящихся нападениях нет, то они должны определяться как заведомо распространяемый вымысел, что также преступно.
«Если в США не предъявят очевидные доказательства такого рода намерений, то трудно считать их непричастными к возможным преступным проявлениям на территории России. Поскольку укрывательство преступников либо сведений, имеющих значение для предотвращения преступлений, является преступлением», — добавил сенатор.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к посольству США с требованием объяснить информацию о небезопасной обстановке на территории России. При этом бывший посол США в РФ Майкл Макфол спустя день назвал «необычным» заявление американской стороны. По его словам, он не может припомнить подобных предупреждений.
В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у российских границ.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


77
Источник
Похожие новости
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
21 февраля 2022, 07:05
Мюнхенская пародия: Украинские журналисты "уничтожили" Зеленского в четырёх пунктах
21 февраля 2022, 08:50
Сосновский показал запрещённое видео о Шольце: "Путин - убийца?"
21 февраля 2022, 01:15
Донбасс - это Россия. Кто саботирует план с новым центром Новороссии
21 февраля 2022, 01:15
США заявили о возможных терактах в России. Захарова задала логичный вопрос: "Как это всё понимать?"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2022, 20:40
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал идеальную "ответку"
20 февраля 2022, 00:45
Канада направила на Украину "самолёт смерти"
20 февраля 2022, 00:45
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
18 февраля 2022, 20:10
Донбассу готовят сценарий Цхинвала: Военкор указал на роковое совпадение
20 февраля 2022, 10:05
Бербок объяснили, чем могут обернуться её угрозы России
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.