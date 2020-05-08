В Совфеде призвали с осторожностью отнестись к словам Трампа о ДСНВ

Заявление президента США Дональда Трампа о стремлении прийти с Россией к соглашению по контролю над вооружениями не стоит переоценивать. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказал «РИА Новости» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Было бы опрометчиво переоценивать это заявление (Трампа. ― Ред.), мы знаем, что скоро в США выборы президента, а опыт показывает, что все заявления в США в предвыборный период надо делить на десять», ― сообщил он агентству.

Накануне Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и Москва хотят достичь договоренностей по контролю над вооружениями. Во время беседы американский лидер заявил, что сейчас подходящее время для сотрудничества.

17 апреля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора договорились об активизации диалога по ограничению вооружений и нераспространению ядерного оружия.

В июле экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон назвал маловероятным продление ДСНВ. Советник по нацбезопасности пояснил, что соглашение не покрывает тактическое ядерное вооружение малого радиуса действия, а также новые российские системы доставки.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.