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В Совфеде призвали с осторожностью отнестись к словам Трампа о ДСНВ
08 мая 2020, 16:10 • 11 • Политика
Заявление президента США Дональда Трампа о стремлении прийти с Россией к соглашению по контролю над вооружениями не стоит переоценивать. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказал «РИА Новости» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Было бы опрометчиво переоценивать это заявление (Трампа. ― Ред.), мы знаем, что скоро в США выборы президента, а опыт показывает, что все заявления в США в предвыборный период надо делить на десять», ― сообщил он агентству.
Накануне Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и Москва хотят достичь договоренностей по контролю над вооружениями. Во время беседы американский лидер заявил, что сейчас подходящее время для сотрудничества.
17 апреля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора договорились об активизации диалога по ограничению вооружений и нераспространению ядерного оружия.
В июле экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон назвал маловероятным продление ДСНВ. Советник по нацбезопасности пояснил, что соглашение не покрывает тактическое ядерное вооружение малого радиуса действия, а также новые российские системы доставки.
ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.
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