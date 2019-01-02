В Совфеде призвали "задавить гадину", возвеличивающую фашиста Бандеру

Марш националистов в Киеве, приуроченный ко дню рождения Степана Бандеры, сенатор Франц Клинцевич назвал непостижимым для ума событием в центре Европы. Он призвал европейское руководство вспомнить печальный опыт прошлого столетия и "задавить гадину", возвеличивающую фашиста Бандеру, пока она не расплодилась.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал прошедший в центре Киева марш украинских националистов, приуроченный ко дню рождения Степана Бандеры. На своей странице в Facebook сенатор призвал Европу вспомнить печальный опыт двадцатого столетия, передает ФАН.

"Уму непостижимо: последователи Степана Бандеры маршируют в центре Европы", - написал сенатор, с сожалением отметив, что окончательно победить идеологию фашизма оказалось очень трудно. Политик пояснил, что фашизм и национализм можно назвать братьями-близнецами.

"Необходимо задавить гадину, пока она не расплодилась", - подытожил политик.

Напомним, марш в честь дня рождения лидера запрещенной в России ОУН-УПА Степана Бандеры прошел в столице Украины 1 января. По улицам Киева с факелами в руках прошлись участники разных националистических объединений страны. Ранее руководство Украины в честь 110-летия со дня рождения Бандеры сделало 1 января официальным праздничным днем.