Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Какой у вас текущий авианосец, милорды?
Норвежцы 3,5 часа не сообщали о взрыве, следили, как умирают русские моряки: Аме...
Нарышкин заявил о планах США препятствовать акции «Бессмертный полк» за рубежом
"Украине нужен не актер, а генерал!": Шахназаров о НЕАДЕКВАТНОМ поведе...
Главная / Политика

В Совфеде призвали не нагнетать панику из-за возможных новых санкций США

12 июля 2019, 22:39  •  60 • Политика
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал не нагнетать панику из-за решения палаты представителей США одобрить поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российского госдолга.
Палата представителей США одобрила поправку 11 июля. Инициативу предложили демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман. По словам одного Шермана, эта поправка подразумевает «серьезные санкции против российского государства» и не позволит гражданам США инвестировать в российские гособлигации.
Данная инициатива не нанесет серьезного урона российской экономике, потому что объемы госдолга невелики, считает сенатор.
«В России государственный долг выполняет функцию скорее индикационную. Его задача понять как реагируют на наши ценные бумаги, держать флажок на рынке, который существует в мире. Нам очень важно присутствовать на рынке долговых обязательств государственных. А для этого определенное количество ценных бумаг мы туда направляем», — отметил сенатор.
При этом он подчеркнул, что спрос на российские долговые обязательства сохраняется. По словам Климова, инициатива американских демократов укладывается в рамки инструментария, предусмотренного законом 11544 (документ от 2 августа 2017 года, который содержит рекомендации для союзников по противодействию России. — «Известия»).
В свою очередь временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ осенью планирует рассмотреть вопросы, связанные с незаконными рестрикциями и проработать меры для отстаивания российских суверенных прав в финансово-экономической сфере, заключил политик.
3 апреля на рассмотрение конгресса уже внесли обновленный проект «Защита выборов от угроз путем принятия закона о красных линиях» (DETER Act), который предусматривает введение санкций против России.
Документ предусматривает ограничительные меры в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов, а также за сделки с госдолгом РФ. При этом в отличие от прошлой версии проекта санкции предлагаются не против «трех и более» российских банков, а только против двух.
В 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа Демократическая партия, чей кандидат (Хиллари Клинтон) проиграл, обвинила нового главу государства в сговоре с Москвой, а Россию во вмешательстве в выборы.
В ходе специального расследования прокурора Роберта Мюллера связей Трампа с РФ найдено не было. В Кремле неоднократно указывали на абсурдность обвинений и назвали их часть внутриполитической борьбы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
12 июля 2019, 22:39
"Телами патриотов будем закладывать": Украинский "эксперт" дал Зеленскому максимум год до военного переворота
12 июля 2019, 16:09
Депутат Лысаков осудил идею увеличить срок льготной оплаты штрафов ГИБДД
12 июля 2019, 22:39
"Его цель - не помочь украинцам": От журналиста, оскорбившего Путина, отвернулись даже националисты Незалежной
12 июля 2019, 17:24
Источник: подозреваемый в госизмене Воробьев уволен из аппарата полпредства в УрФО
12 июля 2019, 22:39
"Это уже ничем не смоешь": Митинг грузинских виноделов против гендиректора "Рустави 2" назвали сильно запоздалым
12 июля 2019, 19:24
Депутат предложил водителям и продавцам спасаться от безработицы в приютах для животных
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименован...
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именн...
12 июля 2019, 09:39
Над Зеленским сгущаются тучи: "Первым позвонить в Кремль патриот Украины не имее...
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
12 июля 2019, 03:09
Не "Комсомолец" и не "Лошарик": Финны заинтригованы затопленным р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
08 июля 2019, 11:24
"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддержали решение Путина отменой броней
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли разгадку поведения "бесноватой" грузинской журналистки
09 июля 2019, 03:39
"Ты-то куда лезешь?": Малахова одёрнули за "грязный язычок" после обращения к Зеленскому
07 июля 2019, 12:24
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
07 июля 2019, 15:54
"Его колесами качают". До "странного поведения" Зеленского "вытащили из предобморока" в Донбассе - соцсети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.