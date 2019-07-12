В Совфеде призвали не нагнетать панику из-за возможных новых санкций США

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал не нагнетать панику из-за решения палаты представителей США одобрить поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российского госдолга.

Палата представителей США одобрила поправку 11 июля. Инициативу предложили демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман. По словам одного Шермана, эта поправка подразумевает «серьезные санкции против российского государства» и не позволит гражданам США инвестировать в российские гособлигации.

Данная инициатива не нанесет серьезного урона российской экономике, потому что объемы госдолга невелики, считает сенатор.

«В России государственный долг выполняет функцию скорее индикационную. Его задача понять как реагируют на наши ценные бумаги, держать флажок на рынке, который существует в мире. Нам очень важно присутствовать на рынке долговых обязательств государственных. А для этого определенное количество ценных бумаг мы туда направляем», — отметил сенатор.

При этом он подчеркнул, что спрос на российские долговые обязательства сохраняется. По словам Климова, инициатива американских демократов укладывается в рамки инструментария, предусмотренного законом 11544 (документ от 2 августа 2017 года, который содержит рекомендации для союзников по противодействию России. — «Известия»).

В свою очередь временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ осенью планирует рассмотреть вопросы, связанные с незаконными рестрикциями и проработать меры для отстаивания российских суверенных прав в финансово-экономической сфере, заключил политик.

3 апреля на рассмотрение конгресса уже внесли обновленный проект «Защита выборов от угроз путем принятия закона о красных линиях» (DETER Act), который предусматривает введение санкций против России.

Документ предусматривает ограничительные меры в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов, а также за сделки с госдолгом РФ. При этом в отличие от прошлой версии проекта санкции предлагаются не против «трех и более» российских банков, а только против двух.

В 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа Демократическая партия, чей кандидат (Хиллари Клинтон) проиграл, обвинила нового главу государства в сговоре с Москвой, а Россию во вмешательстве в выборы.

В ходе специального расследования прокурора Роберта Мюллера связей Трампа с РФ найдено не было. В Кремле неоднократно указывали на абсурдность обвинений и назвали их часть внутриполитической борьбы.