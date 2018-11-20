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В Совфеде призвали ЕС дать правовую оценку действиям Украины в Азовском море

20 ноября 2018, 20:25  •  35 • Украина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с изданием «Крыминформ» призвала Евросоюз дать правовую оценку действиям Украины в Азовском море.
 
РИА Новости
 

«В то время как действия России в акватории Азовского моря согласуются с существующими нормами международного права и принятыми обязательствами, в украинских портах Бердянска и Мариуполя задержаны 15 судов лишь за то, что суда осуществляли заходы в Крым», — заявила сенатор.

По её словам, ЕС должен дать жёсткую правовую оценку поведению Киева и призвать международную общественность к осуждению действий Украины в Азовском море.

19 ноября ЕС заявил о готовности принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море. В Госдуме, комментируя данное заявление, призвали ЕС образумить Киев из-за ситуации в регионе.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.

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