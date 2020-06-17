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В Совфеде предложили зафиксировать оплату нерабочих дней во время ЧС

17 июня 2020, 03:00  •  56 • Политика
Сенаторы Совета Федерации предложили зафиксировать в Трудовом кодексе порядок оплаты нерабочих дней в период режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Об этом во вторник, 16 июня, заявила заместитель председателя верхней палаты парламента Галина Карелова.
«Предлагаем учесть <...> применение всех форм гибкой занятости, в том числе комбинированной, удаленной, дистанционной, надомной работы, а также временной, сменной и сезонной работы. Также в Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за «нерабочие оплачиваемые дни», объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — отметила Карелова в ходе совещания с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, ее слова приводятся на сайте Совета Федерации.
Она подчеркнула, что необходимо рассмотреть закрепление новых форм занятости с переходом сотрудников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.
15 июня эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии. Больше всего в апреле–мае пострадали компании, работающие в сферах организации досуга и спорта.
На фоне пандемии коронавируса работа многих предприятий была приостановлена. С 25 марта по 12 мая в России объявили период нерабочих дней с сохранением заработной платы.
В апреле правительство утвердило список сфер, наиболее пострадавших от пандемии. Это предприятия авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, спорта, туриндустрии, гостиничного бизнеса и ряд других.

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