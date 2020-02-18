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В Совфеде предложили ввести штраф за парковку на газоне

18 февраля 2020, 13:09  •  45 • Политика
В Совфеде предложили ввести штраф за парковку на газоне в размере до пяти тысяч рублей, а также внести другие поправки в КоАП.
В Совете Федерации предложили ввести наказание за парковку на газоне. Об этом "Парламентской газете" рассказала сенатор Ирина Рукавишникова.
Все идеи до 20 февраля будут переданы на рассмотрение в рабочую группу, которая занимается проектом нового Кодекса об административных правонарушениях. Как подчеркнула парламентарий, сегодня могут оштрафовать водителя за парковку на тротуаре, однако ничего не говорится о газоне или детской площадке.
Сейчас сенаторы дискутируют по поводу целесообразности таких предложений. Так, в Совфеде предлагают штрафовать на сумму в размере до пяти тысяч рублей.
Рукавишникова добавила, что в СФ также намерены подготовить и другие поправки, включая наказание за выброс мусора в неположенных местах, введение ответственности за распространение вейпов и аналогов снюсов, штрафы за шум и так далее.
Ранее глава движения "Комитет по защите прав автовладельцев" Кирилл Форманчук раскритиковал идею вернуть госавтоинспекторам право аннулировать результаты ТО в том случае, если процедура была организована с нарушениями. Как пояснил эксперт, процедура очень трудоёмкая, так как нужно собрать огромное количество документов.
По мнению эксперта, само право техосмотра необходимо вернуть под контроль ГИБДД, потому что страховщики попросту продают вместе с полисами ОСАГО диагностические карты, передаёт Ura.ru.

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