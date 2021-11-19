Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

В Совфеде предложили ужесточить наказание для сотрудников ФСИН и МВД за пытки

19 ноября 2021, 17:25  •  78 • Политика
В России разработали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пытки и жестокое обращение для сотрудников правоохранительных органов и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 10 лет. Об этом в пятницу рассказала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.
«Мы будем предлагать вносить в Уголовный кодекс РФ установление уголовной ответственности за применение пыток и жестокого обращения для сотрудников правоохранительных органов и системы ФСИН. <…> Предлагается срок наказания до 10 лет лишения свободы в зависимости от тяжести увечий и так далее», — рассказала Нарусова ТАСС.
Она отметила, что пытки, совершаемые сотрудниками полиции и ФСИН, будут считаться отягчающим обстоятельством.
Нарусова уточнила, что законопроект будет обсуждаться 22 ноября. К осуждению приглашен глава ФСИН Александр Калашников, представители Генпрокуратуры РФ и Минюста России, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Нарусова отметила, что после обнародования фактов о пытках в колониях молчать о сложившейся ситуации невозможно. Она отметила закрытость системы ФСИН и СИЗО.
«На мой взгляд, это государства в государстве, которые живут по своим законам, для которых [не имеет значение] ни Конституция РФ, где говорится, что никто в России не должен подвергаться пыткам, ни УК, где говорится, что пытки не применяются. Закон не писан ни для учреждений ФСИН, ни для СИЗО, ни для правоохранителей», — сказала Нарусова.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предположила, что рассмотрение законопроекта будет продвигаться непросто. Она высказала мнение, что силовой блок будет препятствовать его принятию
«Мы подвергаем сомнению применяемую сейчас статью о превышении полномочий. Мы считаем, что это слишком мягкая формулировка, и она не годится. Применение пыток сознательно, с определенной целью, — это, на наш взгляд, должно быть отягчающим обстоятельством», — добавила Нарусова.
10 ноября исполняющий обязанности начальника УФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин рассказал, что 18 сотрудников были уволены после сообщений в СМИ о насилии над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области. По его словам, возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее, 5 октября, сообщалось, что СК РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.
Во ФСИН «Известиям» рассказали, что директор ведомства Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ведомства в Саратовскую область для проверки соблюдения прав осужденных и их безопасности.
6 октября ФСИН уволила начальника тюремной больницы по Саратовской области, а также трех сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам. Позже о пытках в саратовской тюремной больнице заявили еще 14 осужденных.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





78
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 04:00
Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая: Проблемы с углём грозят Зеленскому импичментом
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2021, 09:05
Настоящая причина "атаки мигрантов"
16 ноября 2021, 01:55
Финляндия поднимает вопрос об Ингерманландии
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
15 ноября 2021, 18:20
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.