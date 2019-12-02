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В Совфеде предложили США помочь Украине признать Крым частью России
02 декабря 2019, 21:54 • 109 • Украина
Соединённые Штаты могут оказать содействие Украине в ситуации вокруг Крыма, только если помогут Киеву признать полуостров частью России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
РИА Новости
«США никакого отношения к Крыму не имеют. Какие вообще могут быть разговоры с участием США по возвращению Крыма Украине? Единственное, что могут сделать американские власти, так это помочь Украине признать Крым составной частью России», — цитирует его РИА Новости.
Сенатор от Крыма напомнил, что полуостров навсегда вошёл в состав России и Киев может только обсуждать возможность улучшения отношений с Москвой.
«Тема разговора может быть только одна: как Украине улучшить отношения с Россией. А для улучшения отношений с Россией Украине нужно снять тему Крыма и навсегда вычеркнуть из украинской повестки дня», — подчеркнул Цеков.
Ранее в Кремле исключили какое-либо обсуждение Крыма в рамках нормандского саммита.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что при возникновении этой темы в ходе двусторонней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Владимир Путин даст «развёрнутые и последовательные ответы» на все вопросы.
2 декабря Зеленский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza отметил, что в вопросе Крыма было бы полезно участие США.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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