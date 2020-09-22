В Совфеде появится еще один пост первого вице-спикера

В Совфеде будет введен еще один пост первого вице-спикера, который займет бывший полпред правительства Андрей Яцкин. Об этом 22 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

Также сообщается, что Андрей Турчак станет первым вице-спикером Совфеда после ухода с этого поста Николая Федорова.

«Сегодня на заседании Совета палаты было решено, что теперь будет два первых заместителя председателя. Завтра на заседании на эти должности назначат Турчака и Яцкина», — рассказали агентству.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что Яцкин станет сенатором от Ростовской области.

17 сентября стало известно, что в Совет Федерации в ближайшее время должны прийти около 20 новых сенаторов.

Сроки их прихода связаны с графиком издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.