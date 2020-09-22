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В Совфеде появится еще один пост первого вице-спикера
22 сентября 2020, 20:20 • 80 • Политика
В Совфеде будет введен еще один пост первого вице-спикера, который займет бывший полпред правительства Андрей Яцкин. Об этом 22 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в верхней палате парламента.
Также сообщается, что Андрей Турчак станет первым вице-спикером Совфеда после ухода с этого поста Николая Федорова.
«Сегодня на заседании Совета палаты было решено, что теперь будет два первых заместителя председателя. Завтра на заседании на эти должности назначат Турчака и Яцкина», — рассказали агентству.
Ранее, 21 сентября, сообщалось, что Яцкин станет сенатором от Ростовской области.
17 сентября стало известно, что в Совет Федерации в ближайшее время должны прийти около 20 новых сенаторов.
Сроки их прихода связаны с графиком издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.
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