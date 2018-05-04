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В Совфеде пообещали жёстко пресекать акции украинских националистов на Крымском мосту

04 мая 2018, 22:54  •  69 • Украина
Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал намерение украинских националистов провести акцию на Крымском мосту.
 
Reuters © Pavel Rebrov
 

«Хочу предупредить, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться нами как незаконное вражеское вторжение на российскую территорию с вытекающими отсюда последствиями», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам сенатора, подобные акции «будут жёстко пресекаться всеми средствами, которые только потребуются».

«Ни одна нога украинского националиста не ступит на Крымский мост. Лучше не пробовать!» — заключил Клинцевич.

4 мая лидер группировки «Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия»* (ОУН-УПА) Николай Коханивский сообщил о намерении провести акцию на Крымском мосту.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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