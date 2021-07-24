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В Совфеде подобрали литературу для польского министра. В списке всего одна басня

24 июля 2021, 05:40  •  300 • Политика
Польский министр обороны Мариуш Блащак допустил использование американских танков "Абрамс" против России. После этого в Совете Федерации подобрали ему литературу. В списке книг на лето всего одна басня, но с большим смыслом.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что со стороны Блащака было неправильным делать подобные заявления. Расчёт польского министра понятен – он рассчитывал на поддержку "старших братьев" по НАТО. По мнению Джабарова, в подобные авантюры с Россией никто ввязываться не будет, пишет РБК.
"Пусть Блащак перечитает басню "Слон и Моська" Крылова и научится уважительно вести себя по отношению к великому северному соседу Российской Федерации", - посоветовал сенатор.
Он убеждён, что глава минобороны Польши ностальгирует по тому периоду, когда Смоленск был частью его страны. Однако Смоленщина – земля исконно русская. Владимир Джабаров дал ещё один совет польскому министру: заняться восстановлением отношений с соседними государствами, а также подумать, как взаимодействовать с ними в культурной, торговой и гуманитарной сфере, а "не мериться с ними танками и оружием".
В Минобороны Польши случайно выдали планы разместить купленные в США танки "Абрамс" у границ России и Белоруссии. Твит с цитатой министра очень быстро затёрли, но он успел разлететься по соцсетям. В сообщении говорилось о размещении "Абрамсов" на равнине, которую называют "Смоленскими воротами".

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